Представители русской диаспоры в ЕС и Швейцарии 15 июня проведут в Женеве митинг, приуроченный к саммиту Путина с Байденом. Как говорится на странице мероприятия в ФБ, митинг начнется вечером перед Дворцом Наций, где расположено европейское отделение ООН в Женеве, и продлится, как ожидается, три часа. Как указано в анонсе, участники потребуют освобождения Алексея Навального, а также выступят против «политических репрессий, нарушений прав человека и антидемократического правления в России».