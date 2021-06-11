Представители русской диаспоры в ЕС и Швейцарии 15 июня проведут в Женеве митинг, приуроченный к саммиту Путина с Байденом. Как говорится на странице мероприятия в ФБ, митинг начнется вечером перед Дворцом Наций, где расположено европейское отделение ООН в Женеве, и продлится, как ожидается, три часа. Как указано в анонсе, участники потребуют освобождения Алексея Навального, а также выступят против «политических репрессий, нарушений прав человека и антидемократического правления в России».
2021-06-11T06:32:00+03:00
2021-06-11T06:32:00+03:00
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06:32, 11 июня 2021
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