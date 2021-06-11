Новые санкции ЕС в отношении Белоруссии, по сведениям Блумберг, затронут 71 человека и 7 организаций

По сведениям агентства Блумберг, под ограничения попадут судьи и прокуроры, которые выносили приговоры протестующим, а также члены парламента, правительства и сотрудники правоохранительных органов, руководители предприятий, поддерживающие режим. Кроме того, санкции будут распространены на экспортирующие компании из различных экономических отраслей. Евросоюз запретит въезд и заморозит активы лиц, попавших в «черный список». Новые санкции вводятся после принудительной посадки в Минске самолета авиакомпании Ryanair и задержания летевших этим рейсом оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его подруги, гр. России Софии Сапеги.