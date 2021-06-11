В США будут объявлены лауреаты Пулитцеровской премии

Это престижная американская награда в области журналистики, литературы и музыки.

Традиционно главные номинанты на Пулитцеровскую премию держатся в секрете. При объявлении лауреатов станут известны только победитель и двое финалистов. Престижная награда по 15 тысяч долларов каждая будет вручаться в 21 категории. К примеру, в журналистике – за выдающееся расследование, очерки или комментарий, а в области литературы – за художественное и нехудожественное произведение, биографию, книгу по истории США или сборник поэзии. Отдельной награды – золотой медали – удостоится одна из организаций в номинации «За служение обществу». В прошлом году это была газета «Anchorage Daily News» за материалы о недостаточной полицейской охране деревень в Аляске.

Некоторые эксперты предполагают, что на Пулитцеровскую премию на этот раз смогут претендовать журналисты, которые писали о пандемии коронавируса, убийстве Джорджа Флойда, а также ситуации вокруг экс-президента США Дональда Трампа. В прошлом году Трамп, к слову, критиковал вручение премии за материалы о вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.

В этом году лауреатов Пулитцеровской премии объявят в очном формате. Правда, традиционный торжественный обед в библиотеке Колумбийского университета из-за эпидемии коронавируса перенесен.