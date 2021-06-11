Денис Проценко: Коронавирус за последние полтора года мутировал

Коронавирус, вызывающий COVID-19, за последние полтора года мутировал, это отражается на лечении при осложнении, сообщил «Эху Москвы» главный врач городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

«Факторы риска, наверное, принципиально не поменялись, но есть ощущение, что меняется вирус, потому что проверенные методы лечения вот этого гипервоспаления или, как мы говорим, цитокиновых бурь, в последнее время мы периодически видим неуспехи терапии. Что заставляет задуматься о том, что вирус тоже за эти полтора года изменил свое лицо, мутировал».

Проценко добавил, что лечить заболевание стало сложнее из-за появления пациентов, которые не реагируют на лечение выработанными за это время методами. В связи с этим Проценко призвал москвичей прививаться от COVID-19.

Финансист, основатель группы компаний по управлению инвестиций Movchan's Group Андрей Мовчан в эфире «Эха Москвы» сказал, что власти в условиях пандемии выбирают путь спасения экономики.

Андрей Мовчан добавил, что власть имеет право принимать подобное решение, потому что неизвестно, что будет с вирусом, к примеру, через полгода.