На британском курорте Карбас-Бей сегодня открывается саммит «Большой семерки»

Встреча глав государств «Группы семи» продлится до 13 июня. Это будет первая очная встреча лидеров наиболее развитых стран с начала пандемии. Кроме того, саммит станет первой крупной международной очной встречей в верхах с участием президента США Джо Байдена. Сегодня лидеры обсудят восстановление экономики после пандемии, завтра — геополитические вызовы, торговлю и развитие. В воскресенье «семерка» обсудит безответственное дестабилизирующее, как сказано в программе, поведение России и Китай.

Политолог Кирилл Рогов отметил, что пока рано говорить о значении мероприятия, но участники могут также затронуть тему России.

Саммит пройдёт в очном формате. Рогов предположил, что все участники мероприятия уже прошли курс вакцинации от коронавируса.

Страны «семерки» собираются выделить для других государств не менее 1 млрд доз вакцин от оронавируса. Как передает «Интерфакс», об этом заявил премьер Британии Борис Джонсон. Он уточнил, что половину этого количества вакцин предоставит США. Британия собирается поставить 100 млн доз.