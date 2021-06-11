Королева Великобритании Елизавета II сегодня устроит официальный прием для лидеров стран G7.

Как говорится в программе мероприятия, встреча будет организована в ботаническом саду «Эден», в 70 км от места проведения саммита в Карбис-Бэй. На официальном ужине, помимо 95-летней королевы, будут ее сын принц Уэльский Чарльз со своей супругой Камиллой, а также герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кейт.