Королева Великобритании Елизавета II сегодня устроит официальный прием для лидеров стран G7.

Как говорится в программе мероприятия, встреча будет организована в ботаническом саду «Эден», в 70 км от места проведения саммита в Карбис-Бэй. На официальном ужине, помимо 95-летней королевы, будут ее сын принц Уэльский Чарльз со своей супругой Камиллой, а также герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кейт.
2021-06-11T05:13:56+03:00
2021-06-11T05:14:01+03:00
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05:13, 11 июня 2021
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