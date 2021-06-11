Сегодня в Риме официально открывается ЧЕ по футболу.

Стартовый матч турнира в 22:00 проведут сборные Турции и Италии. Чемпионат Европы должен был пройти летом 2020 года, однако был перенесен на следующий год из-за коронавируса. Часть встреч состоится в Санкт-Петербурге. Всего в турнире примут участие 24 сборные. Сборная России обеспечила себе участие в ЧЕ в октябре 2019 года. Первый матч российская команда проведет 12 июня в Петербурге против бельгийцев.
2021-06-11T05:12:52+03:00
2021-06-11T05:12:58+03:00
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05:12, 11 июня 2021
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