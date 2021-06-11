Финляндия решила возобновить регулярное автобусное сообщение с Петербургом.

Как сообщает финский медиапортал YLE, рейсы автобусов из России до Финляндии и обратно восстановят 25 июня. Автобусы будут ходить четыре раза в неделю. Россия и Финляндия, как и другие страны во время пандемии коронавируса закрыли свои границы. Впрочем, запрет на турпоездки финны сохраняют.