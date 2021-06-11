Случаи заражения COVID-19 выявлены на норвежском круизном лайнере Millennium.

Как сообщает оператор судна, положительный результат на коронавирус получен у двух пассажиров. Заболевание у них протекает в бессимптомной форме, больные находятся в изоляции. Медики лайнера отслеживают их состояние и регулярно тестируют всех, кто мог контактировать с заразившимися. Millennium вышел в рейс на прошлой неделе. Это — один из первых круизов в Северной Америке после годового простоя из-за пандемии.