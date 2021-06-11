Случаи заражения COVID-19 выявлены на норвежском круизном лайнере Millennium.

Как сообщает оператор судна, положительный результат на коронавирус получен у двух пассажиров. Заболевание у них протекает в бессимптомной форме, больные находятся в изоляции. Медики лайнера отслеживают их состояние и регулярно тестируют всех, кто мог контактировать с заразившимися. Millennium вышел в рейс на прошлой неделе. Это — один из первых круизов в Северной Америке после годового простоя из-за пандемии.
2021-06-11T05:10:35+03:00
2021-06-11T05:10:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:10, 11 июня 2021
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