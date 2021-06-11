Русская диаспора в ЕС и Швейцарии 15 июня проведёт в Женеве митинг в поддержку Навального.

Акция приурочена к предстоящему саммиту Путина с Байденом. Как говорится на странице мероприятия в ФБ, митинг начнется вечером перед Дворцом Наций, где расположено европейское отделение ООН в Женеве, и продлится, как ожидается, три часа.Как указано в анонсе, участники потребуют освобождения оппозиционного политика, а также выступят против «политических репрессий, нарушений прав человека и антидемократического правления в России». Митинг согласован с женевской полицией. Заявлено участие 100 человек
2021-06-11T05:09:15+03:00
2021-06-11T05:09:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:09, 11 июня 2021
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