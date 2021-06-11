Совет директоров Банка России сегодня рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки.

Большинство аналитиков, опрошенных ИФ, считает, что ЦБ повысит ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов ) – до 5,50%.
2021-06-11T05:06:11+03:00
2021-06-11T05:06:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:06, 11 июня 2021
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