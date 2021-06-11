В английском графстве Корнуолл сегодня начинается саммит G7.

Лидеры наиболее развитых стран соберутся на курорте Карбас-Бей. Это будет первая очная встреча лидеров группы семи с начала пандемии. Согласно повестке саммита, сегодня в центре внимания будет восстановление экономики после пандемии, завтра — геополитические вызовы, торговля и развитие. В воскресенье лидеры, как предполагается, обсудят, как сказано в повестке, «безответственное и дестабилизирующее поведение России» и Китай. Большая часть дискуссий пройдет за закрытыми дверями. Из-за саммита в графстве усилены меры безопасности.
2021-06-11T05:04:58+03:00
2021-06-11T05:05:02+03:00
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05:04, 11 июня 2021
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