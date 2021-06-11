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04:10, 11 июня 2021

«Властелин колец» получит новое воплощение, на этот раз – в стилистике аниме.

Соответствующий проект создаёт американская киностудия «Уорнер бразерс». Как пишет издание «Голливуд репортер», будущий фильм получит название «Властелин колец: Война рохирримов». Действие будет разворачиваться за сотни лет до событий в оригинальной трилогии Толкина. Режиссером выступит японский аниматор Кэндзи Камияма. В настоящее время проводятся кастинги по подбору актеров для озвучивания персонажей. Дата премьеры не уточняется.


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