«Властелин колец» получит новое воплощение, на этот раз – в стилистике аниме.

Соответствующий проект создаёт американская киностудия «Уорнер бразерс». Как пишет издание «Голливуд репортер», будущий фильм получит название «Властелин колец: Война рохирримов». Действие будет разворачиваться за сотни лет до событий в оригинальной трилогии Толкина. Режиссером выступит японский аниматор Кэндзи Камияма. В настоящее время проводятся кастинги по подбору актеров для озвучивания персонажей. Дата премьеры не уточняется.