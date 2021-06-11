На части трассы М-11 Москва— Санкт-Петербург разрешенная скорость повышена до 130 км/ч.

Как сообщает пресс-служба «Автодора», пока это распространяется на участок с 59-го по 149-й км. До сих пор максимальная скорость там составляла 110 км/ч. Основанием для смягчения ограничений стало отсутствие на отрезке магистрали переходов, пересечений с другими дорогами, а также полная освещенность этой части трассы.