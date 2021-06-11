На части трассы М-11 Москва— Санкт-Петербург разрешенная скорость повышена до 130 км/ч.

Как сообщает пресс-служба «Автодора», пока это распространяется на участок с 59-го по 149-й км. До сих пор максимальная скорость там составляла 110 км/ч. Основанием для смягчения ограничений стало отсутствие на отрезке магистрали переходов, пересечений с другими дорогами, а также полная освещенность этой части трассы.
2021-06-11T04:09:28+03:00
2021-06-11T04:09:33+03:00
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04:09, 11 июня 2021
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