Массовые отключения электричества произошли в Пуэрто-Рико.

Причиной стал пожар на распределительной подстанции в окрестностях столицы Сан-Хуан. Как пеоедает телеканал «Телемундо», в зоне отключения проживают около полумиллиона человек. Тушение пожара продолжается.
2021-06-11T04:07:58+03:00
2021-06-11T04:08:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:07, 11 июня 2021
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