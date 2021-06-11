ЕС может уже сегодня разрешить привитым от коронавируса свободное перемещение внутри сообщества с 1 июля.

По сведениям Рейтер, постпреды 27 стран Евросоюза сегодня утвердят соответствующее предложение ЕК. В ЕС ранее заявляли, что система сертификатов вакцинации будет поэтапно запущена с середины июня и заработает в полном объеме заработать к 1 июля