ЕС может уже сегодня разрешить привитым от коронавируса свободное перемещение внутри сообщества с 1 июля.

По сведениям Рейтер, постпреды 27 стран Евросоюза сегодня утвердят соответствующее предложение ЕК. В ЕС ранее заявляли, что система сертификатов вакцинации будет поэтапно запущена с середины июня и заработает в полном объеме заработать к 1 июля
2021-06-11T04:06:31+03:00
2021-06-11T04:06:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:06, 11 июня 2021
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