Страны «семерки» собираются выделить для других государств не менее 1 млрд доз вакцин от оронавируса.

Как передает «Интерфакс», об этом заявил премьер Британии Борис Джонсон. Он уточнил, что половину этого количества вакцин предоставит США. Британия собирается поставить 100 млн доз.
2021-06-11T04:05:11+03:00
2021-06-11T04:05:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:05, 11 июня 2021
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