Комитет министров СЕ потребовал немедленного освобождения из колонии политика Алексея Навального.

В резолюции содержится призыв властям России отменить приговор, вынесенный Навальному и его брату Олегу по делу «Ив Роше». Резолюция появилась после того, как комитет министров изучил, как Россия исполняет решение ЕСПЧ и нашел, что оно нарушается. В Совете Европы напомнили, что ЕСПЧ признал братьев Навальных виновными в действиях, неотличимых от обычной коммерческой деятельности. По мнению суда в Страсбурге, приговоры оппозиционеру и его родственнику были произвольными и явно необоснованными.