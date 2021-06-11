Комитет министров СЕ потребовал немедленного освобождения из колонии политика Алексея Навального.

В резолюции содержится призыв властям России отменить приговор, вынесенный Навальному и его брату Олегу по делу «Ив Роше». Резолюция появилась после того, как комитет министров изучил, как Россия исполняет решение ЕСПЧ и нашел, что оно нарушается. В Совете Европы напомнили, что ЕСПЧ признал братьев Навальных виновными в действиях, неотличимых от обычной коммерческой деятельности. По мнению суда в Страсбурге, приговоры оппозиционеру и его родственнику были произвольными и явно необоснованными.
2021-06-11T04:04:09+03:00
2021-06-11T04:04:14+03:00
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04:04, 11 июня 2021
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