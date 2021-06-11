Израиль стал первой страной в мире, запретившей продажу меха в модной индустрии.

Министр охраны окружающей среды Гила Гамлиэль подписала соответствующие поправки в законодательство, они вступят в силу через полгода. По ее словам, использование кожи и меха животных во имя моды — аморально и ненужно. В правительстве Израиля надеются, что новые правила сделают израильский рынок более безопасным для окружающей среды и животных.
2021-06-11T03:25:48+03:00
2021-06-11T03:25:53+03:00
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03:25, 11 июня 2021
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