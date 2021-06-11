Армения откажется от слова «коньяк» в названиях производимых в стране напитков.

За это она получит три миллиона евро от ЕС. Эти средства пойдут на разработку нового бренда и его популяризацию. По условиям соглашения, одобренного правительством страны, выпускать напитки под названием «коньяк» армянские производители должны прекратить с 2032 года. После этого им будет дано еще 11 лет, чтобы распродать старые запасы. Коньяк — это особая разновидность бренди, которая производится по специальной технологии из определенных сортов винограда во французском регионе Новая Аквитания. Это название и технология производства регулируются законодательными актами Франции и ЕС.
2021-06-11T03:24:34+03:00
2021-06-11T03:24:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:24, 11 июня 2021
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