Армения откажется от слова «коньяк» в названиях производимых в стране напитков.

За это она получит три миллиона евро от ЕС. Эти средства пойдут на разработку нового бренда и его популяризацию. По условиям соглашения, одобренного правительством страны, выпускать напитки под названием «коньяк» армянские производители должны прекратить с 2032 года. После этого им будет дано еще 11 лет, чтобы распродать старые запасы. Коньяк — это особая разновидность бренди, которая производится по специальной технологии из определенных сортов винограда во французском регионе Новая Аквитания. Это название и технология производства регулируются законодательными актами Франции и ЕС.