Хакеры взломали Electronic Arts — один из крупнейших издателей видеоигр.

Как передает РИА Новости, похищено 780 Гб информации, включая программный код «игрового движка» Frostbite, с помощью которого работает, в частности, популярный футбольный симулятор FIFA 21 и серия видеоигр Battlefield.
2021-06-11T03:23:21+03:00
2021-06-11T03:23:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:23, 11 июня 2021
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