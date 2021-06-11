Великобритания начнет вводить персональные санкции против хакеров-вымогателей.

Об этом газете «Дейли телеграф» заявил глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб. По его словам, помимо этого, Лондон оставляет за собой право применять «более наступательные средства борьбы» со злоумышленниками. В качестве конкретных ограничительных мер, которые может ввести Великобритания в отношении киберпреступников, называется заморозка их банковских счетов и запрет на въезд в страну. Рааб отметил, что Соединенное Королевство вместе с правительством США «возглавит мировые усилия» по борьбе с кибератаками.
2021-06-11T03:21:34+03:00
2021-06-11T03:21:37+03:00
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03:21, 11 июня 2021
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