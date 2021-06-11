Посол США в Москве Джон Салливан может вернуться в Россию в ближайшие недели.

Этого не исключил официальный представитель Госдепа Нед Прайс. По его словам, Посол Салливан активно участвует в подготовке к предстоящей встрече между президентами Байденом и Путиным, которая состоится 16 июня в Женеве. Месяц назад Салливану в российском МИД предложили вернуться в свою столицу для консультаций. Это произошло после того, как США 15 апреля ввели новые санкции против России. Под ограничения попали 32 физических и юридических лица. Кроме того, Вашингтон объявил о высылке десяти сотрудников российской дипмиссии.