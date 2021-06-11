Соратники Навального утверждают, что меддокументы оппозиционера в омской больнице были сфальсифицированы.

На сайте и в ютьюб-канале политика его команда опубликовала справку о результатах анализов из института имени Склифосовского, которые, как утверждается, подтверждают, что оппозиционер был отравлен. Из омской медкарты Навального, как утверждают расследователи, эта справка исчезла. Глава минздрава Омской области, бывший главврач больницы скорой помощи Александр Мураховский отказался прокомментировать изданию «Открытые медиа» расследование о фальсификации медицинских документов Алексея Навального. Также в новом расследовании названо имя ещё одного сотрудника ФСБ, предположительно причастного к отравлению Навального. Утверждается, что это Валерий Сухарев, сотрудник Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ. Сторонники Навального считают, что именно эта служба вместе с Институтом криминалистики ФСБ несёт ответственность за отравление оппозиционного политика. Сухарев упоминается в совместном расследовании группы Bellingcat и российского издания The Insider об отравлении писателя Дмитрия Быкова и журналиста Владимира Кара-Мурзы.