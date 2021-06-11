Девятикласснику из Пензы пригрозили исключением из школы за карикатуру на ЕР.

Как рассказал интернет изданию «МБХ медиа» депутат городской думы от КПРФ Александр Рогожкин, на ней солдаты Третьего Рейха изображены под флагом «Единой России», а лицо одного из военных заменено на лицо Владимира Путина. По словам Рогожкина, школьника вызвали к директору и потребовали у него удалить публикацию, угрожая в противном случае уголовной ответственностью. Даже после удаления картинки старшеклассника планируют вызвать на комиссию по делам несовершеннолетних.
2021-06-11T03:16:30+03:00
2021-06-11T03:16:36+03:00
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03:16, 11 июня 2021
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