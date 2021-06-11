АТОР просит оперштаб открыть этим летом для россиян зарубежные курорты.

В Ассоциации отмечают, что сохранение ограничений на авиасообщение, например с Турцией, грозит коллапсом на отечественных курортах. Как говорят в АТОР, официально выезд из России на отдых возможен сейчас в 21 страну, но только половина из них интересует массового российского туриста. При этом возможности отдохнуть лишились около 1,3 млн человек, а объем обязательств российских турфирм перед клиентами увеличился до 44 млрд руб.
2021-06-11T03:15:13+03:00
2021-06-11T03:15:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:15, 11 июня 2021
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