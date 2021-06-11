Прокуратура попросила ВС перенести рассмотрение дела калининградских врачей Белой и Сушкевич в Мособлсуд.

Как передает РБК, замгенпрокурора Игорь Ткачев объ яснил это тем, что из-за резонанса дела в Калининградской области могут пройти митинги, а в местных СМИ появиться тенденциозные материалы. По мнению Ткачева, еще одной причиной для переноса является возможная заинтересованность калининградских чиновников в оправдательном приговоре Белой и Сушкевич. В декабре прошлого года присяжные оправдали врачей по делу о смерти новорождённого и младенца. В мае этого года приговор был отменен, дело отправлено на новое рассмотрение, а накануне издание РБК сообщило, что решение суда было отменено из за «эмоционального воздействия» адвокатов врачей на присяжных через СМИ.
2021-06-11T03:14:01+03:00
2021-06-11T03:14:05+03:00
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03:14, 11 июня 2021
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