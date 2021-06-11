Страны G7 выделят не менее 1 млрд доз вакцин от коронавируса бедным странам.

Об этом объявила канцелярия премьер-министра Великобритании, — страны, принимающей саммит семерки. Британский премьер Борис Джонсон ранее пообещал призвать коллег по «семерке» осуществить вакцинацию населения во всем мире к концу 2022 года.
2021-06-11T03:12:50+03:00
2021-06-11T03:12:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:12, 11 июня 2021
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