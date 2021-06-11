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03:11, 11 июня 2021

На встрече Байдена с Путиным в Женеве речь пойдет о правах человека и ситуации с Навальным.

Об этом рассказал представитель Госдепа США Нед Прайс. Он также отметил, что Байден обязательно выразит озабоченность США действиями Москвы, угрожающими американцам, их партнерам и союзникам во всем мире. Ранее СМИ со ссылками на источники сообщали, что Байден также намерен говорить с Путиным о «нормализации дипломатических отношений». Встреча президентов России и США запланирована на 16 июня.


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