ЕП призвал российские власти освободить экс-директора ликвидированной «Открытой России» Андрея Пивоварова.

В резолюции, принятой ЕП, также говорится о необходимости прекратить в России политические преследования и «гарантировать всем политическим партиям равный доступ и равные шансы во время выборов», прекратить преследования по закону об «иноагентах» и воздержаться от принятия поправок, ужесточающих закон о «нежелательных организациях».