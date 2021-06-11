Жители омской деревни Верхний Карбуш записали видеообращение к Ангеле Меркель.

Они просят канцлера Германии заасфальтировать им дорогу. По словам авторов обращения, местные чиновники бездействуют, а ремонтировать дорогу за свой счет уже нет сил. Это не первый подобный случай, когда жители российской глубинки обращаются за помощью к зарубежным лидерам.