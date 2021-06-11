Жители омской деревни Верхний Карбуш записали видеообращение к Ангеле Меркель.

Они просят канцлера Германии заасфальтировать им дорогу. По словам авторов обращения, местные чиновники бездействуют, а ремонтировать дорогу за свой счет уже нет сил. Это не первый подобный случай, когда жители российской глубинки обращаются за помощью к зарубежным лидерам.
2021-06-11T01:15:31+03:00
2021-06-11T01:15:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:15, 11 июня 2021
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