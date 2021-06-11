Суд в Петербурге арестовал блогера Юрия Хованского по делу об оправдании терроризма.

В основу уголовного дела легли две аудиозаписи на YouTube, в которых Хованский исполнил песню, которая, по мнению экспертов СК, содержат признаки публичных призывов к террористической деятельности. Кроме того, следователи усмотрели в словах Хованского признаки угроз и унижения по национальному признаку. У Хованского почти 4,5 миллиона подписчиков на ютьюбе. Блогеру грозит штраф до миллиона рублей или лишение свободы на срок до семи лет.