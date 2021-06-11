В отношении журналиста Юрия Дудя рассматривается административное дело о пропаганде наркотиков.

Дата заседания суда пока не назначена. В апреле на пропаганду наркотиков в интервью шоу «ВДудь» рэпера Алишера Моргенштерна пожаловалась Лига безопасного интернета. 3 июня суд оштрафовал Моргенштерна на 100 тыс. руб. за пропаганду наркотиков в его клипах.
2021-06-11T01:11:46+03:00
2021-06-11T01:11:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:11, 11 июня 2021
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