В отношении журналиста Юрия Дудя рассматривается административное дело о пропаганде наркотиков.

Дата заседания суда пока не назначена. В апреле на пропаганду наркотиков в интервью шоу «ВДудь» рэпера Алишера Моргенштерна пожаловалась Лига безопасного интернета. 3 июня суд оштрафовал Моргенштерна на 100 тыс. руб. за пропаганду наркотиков в его клипах.