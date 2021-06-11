ГД намерена ужесточить ответственность за пожертвования организациям, признанным нежелательными.

На рассмотрение депутатов внесены поправки, согласно которым за такие пожертвования будет грозить до пяти лет колонии. Поправки уже одобрил профильный комитет парламента.
2021-06-11T01:09:41+03:00
2021-06-11T01:09:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:09, 11 июня 2021
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