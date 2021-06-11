Администрация США надеется, что Путин и Байден договорятся о возвращении послов в Москву и Вашингтон.

Как передает телекомпания CNN, в госдепе уже заявили, что Джон Салливан может вернуться в Россию в ближайшие недели, а в Кремле призвали дождаться итогов саммита.
2021-06-11T01:08:34+03:00
2021-06-11T01:08:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:08, 11 июня 2021
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