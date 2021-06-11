ЕП призвал к широким секторальным санкциям против Белоруссии.

В принятой резолюции уУказано, что новые ограничительные меры должны затронуть нефть и нефтепродукты, калийную, сталелитейную и деревообрабатывающую промышленности Белоруссии. Кроме того, предлагается временно приостановить участие Минска в банковской системе SWIFT. В документе также содержится требование провести расследование роли России" в принудительной посадке в Минске рейса Ryanair. В резолюции отмечается, что «любой гражданин России, причастный к этой операции», должен попасть под ограничения в рамках глобального режима санкций ЕС за нарушение прав человека.