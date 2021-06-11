На британском курорте Карбас-Бей сегодня открывается саммит «Большой семерки».

Встреча глав государств «Группы семи» продлится до 13 июня. Это будет первая очная встреча лидеров наиболее развитых стран с начала пандемии. Кроме того, саммит станет первой крупной международной очной встречей в верхах с участием президента США Джо Байдена. Сегодня лидеры обсудят восстановление экономики после пандемии, завтра — геополитические вызовы, торговлю и

развитие. В воскресенье «семерка» обсудит безответственное дестабилизирующее, как сказано в программе, поведение России и Китай.