Хакеры взломали системы компании Electronic Arts и получили доступ к данным ее видеоигр, сообщает телеканал CNN

Инцидент произошел 6 июня. Хакеры получили доступ к 780 Гб данных, в том числе к исходному коду игрового движка Frostbite, который используется в сериях игр FIFA и Battlefield, и инструментам для разработки футбольного симулятора FIFA 21. По данным телекомпании, утечки данных игроков в результате взлома не произошло.