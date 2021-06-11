С сегодняшнего дня в Петербурге стартует Чемпионат Европы по футболу

Первый матч в городе состоится завтра, однако первые нововведения в связи с большим турниром уже действуют.

Петербуржцы, начиная с сегодняшнего дня, могут купить проездной «Подорожник» со специальный дизайном, приуроченным к Чемпионату Европу по футболу. Всего, как сообщили в городском метрополитене, планируется продать около 60 тысяч таких карточек. На каждый матч – а всего в Петербурге их пройдёт семь – придёт до десяти тысяч иностранных болельщиков, считают в Смольном. При этом заполняемость трибун городские власти решили не увеличивать: стадион на Крестовском острове будет заполнен лишь наполовину в соответствии с коронавирусными ограничениями. некоторые болельщики будут смотреть матчи не на самой арене, а в фан-зоне на Конюшенной площади, которая также начинает работать сегодня. Там сможет уместиться не более пяти тысяч человек. Со второго июля, как планируется, начнет работать другая фан-зона – на Дворцовой площади. Здесь футбольные фанаты смогут увидеть все матчи, начиная с четвертьфинала. Последняя встреча турнира пройдёт 11 июля.

Штаб российского оргкомитета Чемпионата Европы видит основную угрозу в футбольных болельщиках из Польши, сообщает издание Baza. Ожидается, что их в Петербург приедет около двух с половиной тысяч. В штабе отмечают, что у польских фанатов напряженные отношения с российскими болельщиками.