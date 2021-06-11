Госдума предложила сажать на 5 лет за финансирование нежелательных организаций

Поправки внесены ко второму чтению изменений в статье Уголовного кодекса «О содействии нежелательным организациям». В мае участники думской комиссии по противодействию иностранному вмешательству предложили наказывать за участие в таких организациях – лишением свободы до 4 лет (в случае, если на подсудимого ранее за это уже составлялся административный протокол), а за руководство – максимум 6-ю годами (причем вне зависимости от того, привлекался ли человек раньше).

По действующей редакции этой статьи тюрьма может грозить только руководителям и только при условии административной ответственности за аналогичное деяние дважды в течение одного года. За финансирование предусмотрена уголовная ответственность только если речь идет об экстремистских организациях – типа Исламского государства* или недавно признанного таковым Фонда борьбы с коррупцией** (который Минюст считает еще и иностранным агентом).

По этой же статье 31-го мая в Петербурге задержали и бывшего директора «Открытой России» Андрея Пивоварова.

* Организация запрещена в РФ

** Российские власти считают организацию экстремистской и иностранным агентом