Суд в Петербурге отправил видеоблогера Юрия Хованского в СИЗО по делу об оправдании терроризма

Ему грозит от 5 до 7 лет колонии. Поводом для возбуждения дела стала песня про теракт на Дубровке. Хованский был задержан в среду после обыска в его квартире. На его ютьюб-канал подписаны почти 4,5 миллиона человек.
2021-06-11T00:01:36+03:00
2021-06-11T00:01:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:01, 11 июня 2021
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