В Москве из-за сильного дождя отложили перекрытие Тверской улицы

Закрыть проезд собирались с вечера пятницы до утра понедельника из-за ремонта на пересечении с 1-ой Тверской-Ямской. Однако ремонт дороги решили перенести из-за уточненного прогноза, по которому в выходные ожидаются сильные дожди, возможны грозы и даже град, — передает «Интерфакс» со ссылкой на городской департамент транспорта. Новые сроки ремонтных работ пока не названы. Сегодня в Москве дождь идет целый день.
2021-06-10T23:03:42+03:00
2021-06-10T23:03:42+03:00
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23:03, 10 июня 2021
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