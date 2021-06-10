В Москве из-за сильного дождя отложили перекрытие Тверской улицы

Закрыть проезд собирались с вечера пятницы до утра понедельника из-за ремонта на пересечении с 1-ой Тверской-Ямской. Однако ремонт дороги решили перенести из-за уточненного прогноза, по которому в выходные ожидаются сильные дожди, возможны грозы и даже град, — передает «Интерфакс» со ссылкой на городской департамент транспорта. Новые сроки ремонтных работ пока не названы. Сегодня в Москве дождь идет целый день.