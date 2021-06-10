В Великобритании более 90% новых случаев заражения коронавирусом связаны с его индийской разновидностью

Это сообщает телеканал Sky News со ссылкой на главу британского Минздрава Мэтта Хэнкока. По его словам, в планах правительства «как можно скорее» модифицировать вакцины. Он подчеркнул, что цель состоит в том, чтобы через 100 дней получить препарат против вариантов коронавируса, а также разработать лечение и диагностику случаев заражения новыми штаммами.