В Великобритании более 90% новых случаев заражения коронавирусом связаны с его индийской разновидностью

Это сообщает телеканал Sky News со ссылкой на главу британского Минздрава Мэтта Хэнкока. По его словам, в планах правительства «как можно скорее» модифицировать вакцины. Он подчеркнул, что цель состоит в том, чтобы через 100 дней получить препарат против вариантов коронавируса, а также разработать лечение и диагностику случаев заражения новыми штаммами.
2021-06-10T23:03:15+03:00
2021-06-10T23:03:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:03, 10 июня 2021
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