Лидеры США и Великобритании подписали новую Атлантическую хартию

Джо Байден и Борис Джонсон взяли на себя обязательства защищать демократию, помогать независимым СМИ и бороться с несправедливостью. В канцелярии британского премьера отметили, что документ вдохновлен Атлантической хартией, которую в 1941 году подписали Уинстон Черчилль и Франклин Рузвельт.