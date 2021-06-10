Лидеры США и Великобритании подписали новую Атлантическую хартию

Джо Байден и Борис Джонсон взяли на себя обязательства защищать демократию, помогать независимым СМИ и бороться с несправедливостью. В канцелярии британского премьера отметили, что документ вдохновлен Атлантической хартией, которую в 1941 году подписали Уинстон Черчилль и Франклин Рузвельт.
2021-06-10T23:03:01+03:00
2021-06-10T23:03:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:03, 10 июня 2021
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