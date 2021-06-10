Четвертый пакет санкций ЕС в отношении Белоруссии, по сведениям Bloomberg, затронет более 70 физлиц и 7 компаний

Как пишет агентство, это судьи и прокуроры, которые вели дела против протестующих, депутаты, чиновники и сотрудники правоохранительных органов. Кроме того, ограничения могут затронуть крупных экспортеров, которые финансово поддерживают правительство Лукашенко. Этим вечером Европарламент принял резолюцию с призывом к санкциям против властей Белоруссии. Поводом стала вынужденная посадка в Минске пассажирского самолета, летевшего из Афин в Вильнюс. Белорусские силовики арестовали журналиста Романа Протасевича и его подругу, россиянку Софью Сапегу.
2021-06-10T23:01:42+03:00
2021-06-10T23:01:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:01, 10 июня 2021
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