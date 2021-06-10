В эфире британского телеканала Sky News спецпосланник ВОЗ по борьбе с коронавирусом Дэвид Набарро сказал, что вирус постоянно мутирует и все еще очень опасен. По его словам, одной вакцинации недостаточно, людям следует и дальше минимизировать свои контакты.
Во Всемирной организации здравоохранения призывают людей продолжать носить маски и вести себя осторожно
В эфире британского телеканала Sky News спецпосланник ВОЗ по борьбе с коронавирусом Дэвид Набарро сказал, что вирус постоянно мутирует и все еще очень опасен. По его словам, одной вакцинации недостаточно, людям следует и дальше минимизировать свои контакты.