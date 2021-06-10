Глава азербайджанской епархии РПЦ умер от последствий коронавируса, передает «Интерфакс». Агентство ссылается на рабочую группу при патриархе Кирилле. На сайте епархии говорится, что Архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр скончался после долгой и тяжелой болезни. Через три дня ему бы исполнилось 69 лет.
Глава азербайджанской епархии РПЦ умер от последствий коронавируса
Глава азербайджанской епархии РПЦ умер от последствий коронавируса, передает «Интерфакс». Агентство ссылается на рабочую группу при патриархе Кирилле. На сайте епархии говорится, что Архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр скончался после долгой и тяжелой болезни. Через три дня ему бы исполнилось 69 лет.