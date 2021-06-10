Глава азербайджанской епархии РПЦ умер от последствий коронавируса, передает «Интерфакс». Агентство ссылается на рабочую группу при патриархе Кирилле. На сайте епархии говорится, что Архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр скончался после долгой и тяжелой болезни. Через три дня ему бы исполнилось 69 лет.

