По его словам, это траты за последние пять лет. На итоговой коллегии Минпромторга Борисов подчеркнул, что эта работа будет продолжаться. Замещение зарубежных технологий оборудования и компонентов отечественными началось из-за санкций ЕС и США. Ограничения были введены в связи с присоединением Крыма и военных действий на востоке Украины.
Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия потратила на импортозамещение около двух триллионов рублей
По его словам, это траты за последние пять лет. На итоговой коллегии Минпромторга Борисов подчеркнул, что эта работа будет продолжаться. Замещение зарубежных технологий оборудования и компонентов отечественными началось из-за санкций ЕС и США. Ограничения были введены в связи с присоединением Крыма и военных действий на востоке Украины.