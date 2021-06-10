Дзержинский районный суд Петербурга отправил в СИЗО на два месяца видеоблогера Юрия Хованского

Автор популярного ютьюб-канала, у которого больше четырех миллионов подписчиков, обвиняется по статье об оправдании терроризма. В СК утверждают, что он признал вину. По данным СМИ, поводом стала песня, в которой упоминается теракт на Дубровке. Хованский ранее исполнил ее во время видеотрансляции, она была опубликована в малоизвестном ютьюб-канале.

