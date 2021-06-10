В Госдепартаменте США рассчитывают, что посол Джон Салливан в скором времени вернется в Москву

Об этом сказал официальный представитель ведомства Нед Прайс, передает ТАСС. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о возможном возвращении в Вашингтон посла Анатолия Антонова призвал дождаться встречи Владимира Путина и Джо Байдена. Лидеры России и США проведут переговоры 16 июня в Женеве

